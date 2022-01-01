Модный синдикат (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Модельер Ланской, в поисках былой славы и денег на новую коллекцию находит спонсора в лице жены криминального авторитета Гали. Самоуверенная девушка приезжает в Москву с «верным псом» Мишей, чтобы прикрыть махинации мужа брендом Ланского. Мечтающий о показах в Париже модельер вынужден работать с неприлично богатой сахалинской девушкой, лишeнной вкуса. Правда, со временем Ланской увидит в грубоватой Гале долгожданную музу.



