Модный синдикат. Сезон 1. Серия 14
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Сериалы
Модный синдикат
1-й сезон
14-я серия
9.02022, Модный синдикат. Сезон 1. Серия 14
Комедия, Криминал16+

Модный синдикат (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Модельер Ланской, в поисках былой славы и денег на новую коллекцию находит спонсора в лице жены криминального авторитета Гали. Самоуверенная девушка приезжает в Москву с «верным псом» Мишей, чтобы прикрыть махинации мужа брендом Ланского. Мечтающий о показах в Париже модельер вынужден работать с неприлично богатой сахалинской девушкой, лишeнной вкуса. Правда, со временем Ланской увидит в грубоватой Гале долгожданную музу.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Модный синдикат»