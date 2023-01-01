Модный синдикат (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+26 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Модный синдикат
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+26 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+26 мин
Модный синдикат
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
«Модный синдикат» — сериал о мире высокой моды с Яном Цапником и Марией Горбань в главных ролях. Оформляйте подписку и смотрите новую криминальную комедию только на Wink!
События первого сезона развиваются вокруг забытого модельера Ланского, который мечтает вернуться на мировые подиумы с новой коллекцией. Ради этого он готов пойти на что угодно — даже на союз с женой криминального авторитета Галей. Самоуверенная девушка планирует использовать бренд модельера как прикрытие для махинаций мужа, но постепенно проникается миром высокой моды, а Ланской понимает, что именно эта провинциальная и резкая дама дарит ему вдохновение для новой коллекции.
Сможет ли модельер воплотить свою мечту в жизнь и на что ему придется ради этого пойти, узнаем в 1 сезоне сериала «Модный синдикат» 2022 года. Смотрите его без рекламы только на нашем онлайн-сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Мария
Горбань
- Актёр
Антон
Жижин
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Яна
Кошкина
- Актёр
Алекса�ндр
Пташенчук
- Актриса
Вера
Строкова
- ЕКАктриса
Евгения
Капралова
- Сценарист
Мехрали
Пашаев
- Сценарист
Александр
Коротков
- Сценарист
Кирилл
Карташов
- КЛСценарист
Кирилл
Легай
- Продюсер
Павел
Данилов
- Продюсер
Димитрий
Ян
- Продюсер
Игорь
Тудвасев
- Продюсер
Дмитрий
Дьяченко
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- А�ОМонтажёр
Армен
Оганян
- НПМонтажёр
Наталия
Перминова
- ВАМонтажёр
Владимир
Ашихмин
- ВКМонтажёр
Виктор
Карпиловский
- Оператор
Сергей
Дышук