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Модный синдикат
1-й сезон

Модный синдикат (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02022, Модный синдикат. Сезон 1 17 серий
Комедии, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Модный синдикат» — сериал о мире высокой моды с Яном Цапником и Марией Горбань в главных ролях. Оформляйте подписку и смотрите новую криминальную комедию только на Wink!

События первого сезона развиваются вокруг забытого модельера Ланского, который мечтает вернуться на мировые подиумы с новой коллекцией. Ради этого он готов пойти на что угодно — даже на союз с женой криминального авторитета Галей. Самоуверенная девушка планирует использовать бренд модельера как прикрытие для махинаций мужа, но постепенно проникается миром высокой моды, а Ланской понимает, что именно эта провинциальная и резкая дама дарит ему вдохновение для новой коллекции.

Сможет ли модельер воплотить свою мечту в жизнь и на что ему придется ради этого пойти, узнаем в 1 сезоне сериала «Модный синдикат» 2022 года. Смотрите его без рекламы только на нашем онлайн-сервисе Wink!

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Модный синдикат»

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