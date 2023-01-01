Отель Элеон (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданный второй сезон полюбившегося многим спин-оффа легендарной «Кухни» «Отель Элеон» покажет персонажей с новой стороны и порадует зрителей непредсказуемыми сюжетными поворотами, комичными ситуациями, любовными интригами, криминальными приключениями с экшеном и погонями и, конечно, отменным юмором. Оценить всю жанровую палитру 1 сезона сериала «Отель Элеон» можно, если смотреть новые серии онлайн.



Место «примы шоу» займет хозяйка гостиницы Элеонора (Елена Ксенофонтова), которая вернется в родные пенаты после неудачного брака. Со своей фирменной деловой хваткой она возьмется не только за профессиональные обязанности, но и за устройство личной жизни. Жертвой хищницы станет один из подчиненных, любовный статус которого вовсе не смутит героиню, готовую на все ради достижения цели. Femme Fatale первого сезона — холодная бизнес-леди София (Екатерина Вилкова), напротив, станет хрупкой и нежной ради своего дорогого Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда). Ему же придется бороться с многочисленными соблазнами в лице влюбленных женщин, объявивших на обаятельного управляющего настоящую охоту. Другой красавчик сериала Павел Аркадьевич (Милош Бикович), привыкший к повышенному женскому вниманию, наконец-то влюбится сам и поймет всю ценность этого чувства, ради которого экс-казанова окажется готовым на многое.



По-новому откроются в продолжении сериала и второстепенные персонажи. Инженер Дядя Боря (Владислав Ветров) возьмется за воспитание гастарбайтера, бармен Костя (Виктор Хориняк) будет менять должности как перчатки, а горничные Даша (Диана Пожарская) и Юля (Александра Кузенкина) совершат настоящее преступление. Соучастниками всех этих трансформаций станут француз-кондитер Луи (Никита Тарасов), специалист по молекулярной кухне Катя (Валерия Федорович) и главный эксперт по уборке Айнура (Жаныл Асанбекова), знакомые зрителям по «Кухне». Для чего сценаристы «Отеля Элеон» решили вернуть на экран пеструю «кухонную компанию» можно узнать, посмотрев все серии 2 сезона в хорошем качестве.



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