Отель Элеон (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Отель Элеон» 1 сезон — спин-офф рейтингового ситкома телеканала СТС «Кухня». Для работы над проектом был приглашен оператор комедии «Горько!» и «СуперБобровы» — Дмитрий Грибанов. Кроме уже знакомых и полюбившихся гер�оев, в сериале «отель Элеон» появятся также и новые персонажи — избалованный племянник Элеоноры Павел (Милош Бикович), новоиспеченная управляющая отелем София (Екатерина Вилкова), новая горничная Даша (Диана Пожарская). Чтобы следить за приключениями героев, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Отель Элеон» 1 сезон на нашем видеосервисе.



События двух последних сезонов сериала «Кухня» разворачивались в отеле Элеон, хозяйкой которого была Элеонора Андреевна, а кухней заправлял шеф Виктор Баринов. В финальном сезоне сериала Элеонора Андреевна выходит замуж за богатого бизнесмена и переезжает в Петербург, а Шеф получает звезду Мишлен и уходит на пенсию. Но в отеле Элеон жизнь по-прежнему бьет ключом — Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) следит за порядком в отеле, Арсений Андреевич (Сергей Лавыгин) примеряет «шефскую» нашивку, карьерный рост также ждет и официантку Настю (Ольга Кузьмина), но, к сожалению, перемены на рабочем месте вносят разлад в семейные отношения. Дни идут своим чередом до тех пор, пока у отеля не появляется новый хозяин — молодой и непутевый племянник Элеоноры, Павел. Отель Элеон — это его последний шанс, если он не справится с этим непростым бизнесом, то «добрая тетя Эля» лишит его отеля и больше не даст ему ни копейки денег. Павел, непривыкший трудиться, приглашает суперменеджера из Брюсселя Софию Толстую. Принципиальная и властная София устанавливает свои порядки, нарушая привычный жизненный уклад отеля и в первый же день успевает нажить себе врага, в лице Джековича…



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