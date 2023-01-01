Отель Элеон (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
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Отель Элеон
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Отель Элеон
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Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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От�ель Элеон
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Сюжет
Сериал «Отель Элеон» 1 сезон — спин-офф рейтингового ситкома телеканала СТС «Кухня». Для работы над проектом был приглашен оператор комедии «Горько!» и «СуперБобровы» — Дмитрий Грибанов. Кроме уже знакомых и полюбившихся гер�оев, в сериале «отель Элеон» появятся также и новые персонажи — избалованный племянник Элеоноры Павел (Милош Бикович), новоиспеченная управляющая отелем София (Екатерина Вилкова), новая горничная Даша (Диана Пожарская). Чтобы следить за приключениями героев, рекомендуем смотреть онлайн сериал «Отель Элеон» 1 сезон на нашем видеосервисе.
События двух последних сезонов сериала «Кухня» разворачивались в отеле Элеон, хозяйкой которого была Элеонора Андреевна, а кухней заправлял шеф Виктор Баринов. В финальном сезоне сериала Элеонора Андреевна выходит замуж за богатого бизнесмена и переезжает в Петербург, а Шеф получает звезду Мишлен и уходит на пенсию. Но в отеле Элеон жизнь по-прежнему бьет ключом — Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) следит за порядком в отеле, Арсений Андреевич (Сергей Лавыгин) примеряет «шефскую» нашивку, карьерный рост также ждет и официантку Настю (Ольга Кузьмина), но, к сожалению, перемены на рабочем месте вносят разлад в семейные отношения. Дни идут своим чередом до тех пор, пока у отеля не появляется новый хозяин — молодой и непутевый племянник Элеоноры, Павел. Отель Элеон — это его последний шанс, если он не справится с этим непростым бизнесом, то «добрая тетя Эля» лишит его отеля и больше не даст ему ни копейки денег. Павел, непривыкший трудиться, приглашает суперменеджера из Брюсселя Софию Толстую. Принципиальная и властная София устанавливает свои порядки, нарушая привычный жизненный уклад отеля и в первый же день успевает нажить себе врага, в лице Джековича…
Создатели сериала обещают много захватывающих сцен, неожиданных поворотов сюжета и искрометного юмора. Новый совместный комедийный проект телеканала СТС и студии Yellow, Black and White обещает много интересного, чтобы ничего не упустить, советуем смотреть сериал «Отель Элеон» на нашем сайте.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Федотов
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ЕЗРежиссёр
Екатерина
Забулонская
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Сергей
Ларин
- Актёр
Олег
Гаас
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКХудожник
Александр
Ким
- СДХудожник
Сергей
Данилюк
- Художник
Ренат
Гонибов
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- АЗОператор
Александр
Земляной
- Композитор
Иван
Канаев
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский