WinkСериалыОтель Элеон1-й сезон14-я серия
9.52016, Отель Элеон. Сезон 1. Серия 14
Комедия16+
Отель Элеон (сериал, 2016) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+26 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+25 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+27 мин
Отель Элеон
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
О сериале
Спин-офф легендарной комедии «Кухня». Шеф-повар Виктор Петрович Баринов ушел на пенсию, но жизнь в ресторане Victor и бутик-отеле «Элеон» продолжается. Замещающий Элеонору Андреевну Павел нанимает управляющую Софию Яновну, у которой завязываются запутанные отношения с Михаил Джековичем.
Сериал Отель Элеон 1 сезон 14 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ЕЗРежиссёр
Екатерина
Забулонская
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Сергей
Ларин
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Иван
Костров
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКХудожник
Александр
Ким
- СДХудожник
Сергей
Данилюк
- Художник
Ренат
Гонибов
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- АЗОператор
Александр
Земляной
- Композитор
Иван
Канаев
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский