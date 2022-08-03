Спешите смотреть онлайн любимый сериал «Отель Элеон» 3 сезон и встречайте новых колоритных персонажей, украсивших самый популярный комедийный проект на отечественном ТВ!



Захватывающие любовные страсти разгорятся и вокруг главной блондинки проекта Софии Яновны (Екатерина Вилкова), за сердце которой в новых сериях будет бороться не только Джекович (Григорий Сиятвинда), но и коуч Вадим (Илья Любимов) — по совместительству бывший муж роковой управляющей. Завзятому ловеласу проекта Павлу Аркадьевичу (Милош Бикович) в долгожданном продолжении будет не до любовных интриг. Оставшийся без тетиных денег и разжалованный из директора в простые служащие он наконец-то познает трудности настоящей взрослой жизни, а обиженные экс-боссом коллеги не преминут усложнить ее еще больше.



Еще один сюрприз от создателей сериала — появление в рядах «Элеона» веселого повара Феди, любимого всеми поклонниками легендарной «Кухни». На работе в Victor он продолжит травить морские байки и внесет в деятельность ресторана изрядную долю абсурда. Играет Федю, как и прежде, харизматичный актер Михаил Тарабукин, присоединившийся к Милошу Биковичу, Диане Пожарской, Екатерине Вилковой, Григорию Сиятвинде, Сергею Лавыгину, Ольге Кузьминой и другим звездам сериала «Отель Элеон». Все серии можно смотреть онлайн в хорошем качестве!

