Отель Элеон (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
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Отель Элеон
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Отель Элеон
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
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Сезон 3 Серия 7Бесплатно
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Сезон 3 Серия 9Бесплатно
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Сезон 3 Серия 15Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 16Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 17Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 18Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 19Бесплатно
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Отель Элеон
Сезон 3 Серия 20Бесплатно
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Отель Элеон
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О сериале
Спешите смотреть онлайн любимый сериал «Отель Элеон» 3 сезон и встречайте новых колоритных персонажей, украсивших самый популярный комедийный проект на отечественном ТВ!
Захватывающие любовные страсти разгорятся и вокруг главной блондинки проекта Софии Яновны (Екатерина Вилкова), за сердце которой в новых сериях будет бороться не только Джекович (Григорий Сиятвинда), но и коуч Вадим (Илья Любимов) — по совместительству бывший муж роковой управляющей. Завзятому ловеласу проекта Павлу Аркадьевичу (Милош Бикович) в долгожданном продолжении будет не до любовных интриг. Оставшийся без тетиных денег и разжалованный из директора в простые служащие он наконец-то познает трудности настоящей взрослой жизни, а обиженные экс-боссом коллеги не преминут усложнить ее еще больше.
Еще один сюрприз от создателей сериала — появление в рядах «Элеона» веселого повара Феди, любимого всеми поклонниками легендарной «Кухни». На работе в Victor он продолжит травить морские байки и внесет в деятельность ресторана изрядную долю абсурда. Играет Федю, как и прежде, харизматичный актер Михаил Тарабукин, присоединившийся к Милошу Биковичу, Диане Пожарской, Екатерине Вилковой, Григорию Сиятвинде, Сергею Лавыгину, Ольге Кузьминой и другим звездам сериала «Отель Элеон». Все серии можно смотреть онлайн в хорошем качестве!
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Федотов
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ЕЗРежиссёр
Екатерина
Забулонская
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Диана
Пожарская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Ксенофонтова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Сергей
Ларин
- Актёр
Олег
Гаас
- Актёр
Иван
Костров
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АКХудожник
Александр
Ким
- СДХудожник
Сергей
Данилюк
- Художник
Ренат
Гонибов
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Дмитрий
Грибанов
- АЗОператор
Александр
Земляной
- Композитор
Иван
Канаев
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский