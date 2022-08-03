Отель Элеон. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Отель Элеон
3-й сезон
8-я серия
9.52017, Отель Элеон. Сезон 3. Серия 8
Комедия16+

Отель Элеон (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Спин-офф легендарной комедии «Кухня». Шеф-повар Виктор Петрович Баринов ушел на пенсию, но жизнь в ресторане Victor и бутик-отеле «Элеон» продолжается. Замещающий Элеонору Андреевну Павел нанимает управляющую Софию Яновну, у которой завязываются запутанные отношения с Михаил Джековичем.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отель Элеон»