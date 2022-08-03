Отель Элеон (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Спин-офф легендарной комедии «Кухня». Шеф-повар Виктор Петрович Баринов ушел на пенсию, но жизнь в ресторане Victor и бутик-отеле «Элеон» продолжается. Замещающий Элеонору Андреевну Павел нанимает управляющую Софию Яновну, у которой завязываются запутанные отношения с Михаил Джековичем.

