Отель Элеон (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Спин-офф легендарной комедии «Кухня». Шеф-повар Виктор Петрович Баринов ушел на пенсию, но жизнь в ресторане Victor и бутик-отеле «Элеон» продолжается. Замещающий Элеонору Андреевну Павел нанимает управляющую Софию Яновну, у которой завязываются запутанные отношения с Михаил Джековичем.



