Отель Элеон. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Отель Элеон
2-й сезон
8-я серия
9.52017, Отель Элеон. Сезон 2. Серия 8
Комедии, Русские16+

Отель Элеон (сериал, 2017) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Спин-офф легендарной комедии «Кухня». Шеф-повар Виктор Петрович Баринов ушел на пенсию, но жизнь в ресторане Victor и бутик-отеле «Элеон» продолжается. Замещающий Элеонору Андреевну Павел нанимает управляющую Софию Яновну, у которой завязываются запутанные отношения с Михаил Джековичем.

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Информация

Страна
Украина, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Русские

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отель Элеон»

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