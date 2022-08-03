Собирайся, поедем на праздник (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.32021, Собирайся, поедем на праздник
Драма, Короткометражка20 мин18+
Фильм в подписке «START»
О фильме
Московский гинеколог Майя, приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию, проводимыми за ее спиной.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
КачествоFull HD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛСРежиссёр
Ламара
Согомонян
- Актриса
Дарья
Мороз
- РСАктриса
Римма
Саркисян
- МГАктриса
Милана
Галимуллина
- БМАктриса
Беата
Маковская
- ДИАктриса
Дина
Иритова
- АМАктёр
Аубекир
Музиев
- ЮПСценарист
Юлия
Погребняк
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Дарья
Мороз
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- МКПродюсер
Михаил
Клочков
- ППХудожница
Полина
Петелина
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- Композитор
Иван
Канаев
- АЗКомпозитор
Антон
Захаров