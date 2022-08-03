Собирайся, поедем на праздник
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Собирайся, поедем на праздник

Собирайся, поедем на праздник (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.32021, Собирайся, поедем на праздник
Драма, Короткометражка20 мин18+
Фильм в подписке «START»

О фильме

Московский гинеколог Майя, приехав в небольшую северокавказскую клинику для курирования местных врачей, сталкивается с жестокими операциями по женскому обрезанию, проводимыми за ее спиной.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собирайся, поедем на праздник»