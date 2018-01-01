Биография

Мадлен Джабраилова – популярная актриса, родилась в декабре 1970 года в столице Советского Союза. Имеет звание Заслуженной артистки России. Отец Мадлен – известный актер и режиссер театра, но девочка, как ни странно, хотела стать дипломатом. Мадлен училась в московской школе, где основным предметом был французский язык. После окончания школы мечтала поступить в МГИМО. Но испытать судьбу девушка не решилась и отдала документы в ГИТИС. После окончания вуза работала в Мастерской своего институтского наставника – Петра Фоменко. Талантливая актриса неоднократно удостаивалась престижных театральных наград. В ее активе премии Станиславского, Фонда Олега Табакова и «Московского комсомольца», а также премии «Чайка» и «Золотая маска». О личной жизни актрисы нет никаких сведений. В кинематограф актриса пришла в 1986 году. Одной из первых работ Джабраиловой стала роль в «Печорине. Герое нашего времени». Популярной Мадлен сделал фильм «Плюс один», вышедший на экраны в 2008 году. Картина принесла актрисе первую кинематографическую награду, полученную на российско-украинском фестивале. В числе последних работ Джабраиловой – фильмы «Триптих», «Красные браслеты», «МакМафия» и «Колл-центр».