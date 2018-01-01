Wink
Фильмы
История одного назначения
Актёры и съёмочная группа фильма «История одного назначения»

Режиссёры

Авдотья Смирнова

Режиссёр

Актёры

Алексей Смирнов

АктёрГригорий Аполлонович Колокольцев
Евгений Харитонов

АктёрЛев Николаевич Толстой
Филипп Гуревич

АктёрВасилий Степанович Шабунин
Ирина Горбачёва

АктрисаСофья Андреевна Толстая
Лиза Янковская

АктрисаТатьяна Андреевна Берс
Игорь Золотовицкий

АктёрНиколай Ильич
Анна Михалкова

АктрисаАнна Ивановна
Сергей Уманов

АктёрАлександр Матвеевич Стасюлевич
Анна Пармас

Актрисамать Дашутки
Андрей Смирнов

АктёрАполлон Колокольцев

Сценаристы

Авдотья Смирнова

Сценарист
Анна Пармас

Сценарист
Павел Басинский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Продюсер
Виктория Шамликашвилли

Продюсер
Оксана Барковская

Продюсер
Наталья Смирнова

Продюсер

Художники

Татьяна Патрахальцева

Художница

Монтажёры

Юлия Баталова

Монтажёр

Операторы

Максим Осадчий

Оператор

Композиторы

Баста

Композитор
Алексей Голубенко

Композитор