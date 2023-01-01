Биография

Филипп Гуревич — актер. Родился 14 апреля 1988 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в мелодраме «Привет, Киндер!», многосерийных телефильмах «Московские сумерки», «Закрытая школа» и других картинах. В 2009 году стал выпускником Щепкинского училища. Сниматься в кино начал будучи еще студентом. Одну из главных ролей Филипп Гуревич исполнил в мелодраме «Привет, Киндер!». Партнерами по съемочной площадке стали Светлана Иванова, Татьяна Васильева, Елена Яковлева, Алексей Воробьев. Затем актер снялся в сериале «Закрытая школа». Следующим фильмом Филиппа Гуревича стала многосерийная фантастическая мелодрама «Московские сумерки». В 2012 году сыграл роль рядового в историческом сериале «Далеко от войны». В 2014 году на экраны вышла многосерийная драма «Куприн. Поединок» с участием актера. Главные роли в кинокартине исполнили Никита Ефремов, Екатерина Вилкова, Александр Макогон, Роман Мадянов и другие. В том же году актер снялся в сериале «Палач». Роль лейтенанта исполнил в рейтинговом многосерийном детективе «Паук» с Андреем Смоляковым и Мариной Александровой. В 2018 году был задействован в сериале «История одного назначения».