Фильм Ровесник

Грише двадцать, и он неудачник. Но есть одно дело, которое ему почему-то хочется довести до конца. В конце 90-х два друга основали успешный интернет-стартап, потом одного убили, а другой пропал без вести. Гриша расследует это исчезновение. Он встречается с выжившими героями событий 20-летней давности, монтирует из их интервью фильм. Результаты расследования не порадуют ни Гришу, ни его героев. Но прежде чем раскрыть правду, он научится относиться к проблемам как к приключениям.



