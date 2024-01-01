Фильм Ровесник

О фильме
Грише двадцать, и он неудачник. Но есть одно дело, которое ему почему-то хочется довести до конца. В конце 90-х два друга основали успешный интернет-стартап, потом одного убили, а другой пропал без вести. Гриша расследует это исчезновение. Он встречается с выжившими героями событий 20-летней давности, монтирует из их интервью фильм. Результаты расследования не порадуют ни Гришу, ни его героев. Но прежде чем раскрыть правду, он научится относиться к проблемам как к приключениям.
- ФКРежиссёр
Федор
Кудрявцев
- ВМАктёр
Владислав
Медведев
- ВГАктёр
Вадим
Громыко
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- ВСАктёр
Валерий
Степанов
- Актриса
Анна
Михалкова
- АШАктёр
Артем
Шевченко
- АААктриса
Ананке
Арейру
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ФКСценарист
Федор
Кудрявцев
- ПВПродюсер
Полина
Васякина
- ИШПродюсер
Игнатий
Шестаков
- ПМПродюсер
Петр
Минаков
- НКХудожник
Николай
Киреев
- НСХудожник
Ника
Сергеева
- ЕБХудожница
Екатерина
Близнюк
- СБМонтажёр
Станислав
Бочкарёв