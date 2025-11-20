Золотое дно. Сезон 1. Серия 5
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Золотое дно
1-й сезон
5-я серия
9.22024, Золотое дно. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
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Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

После смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотое дно»