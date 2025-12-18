Золотое дно (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение драматичной истории Градовых: родственники снова оказываются втянутыми в борьбу за бизнес, влияние и наследство.



Градовы сталкиваются с новыми трудностями: семейная компания попала под санкции и оказалась на грани банкротства, а прежние враги решили воспользоваться непростой ситуацией. Каждый член семьи действует по-своему: кто-то ищет новые рынки, кто-то придумывает схемы обхода санкций, кто-то использует старые связи. Внезапно объявляется и новый претендент на наследство умершего Градова, что только усиливает подозрения и недоверие в семье.



Это история о том, как сложно сохранять единство в семье, когда на кону деньги и власть. В новых сериях увидим интриги, неожиданные повороты и семейные тайны. Включайте сериал «Золотое дно» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.

