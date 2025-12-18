Золотое дно (сериал, 2024) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 1
- 18+45 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 2
- 18+51 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 3
- 18+51 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 4
- 18+52 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 5
- 18+51 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 6
- 18+48 мин
Золотое дно
Сезон 2 Серия 7
- 18+12марта
Золотое дно
Сезон 2 Серия 8
- 18+19марта
Золотое дно
Сезон 2 Серия 9
- 18+26марта
Золотое дно
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Продолжение драматичной истории Градовых: родственники снова оказываются втянутыми в борьбу за бизнес, влияние и наследство.
Градовы сталкиваются с новыми трудностями: семейная компания попала под санкции и оказалась на грани банкротства, а прежние враги решили воспользоваться непростой ситуацией. Каждый член семьи действует по-своему: кто-то ищет новые рынки, кто-то придумывает схемы обхода санкций, кто-то использует старые связи. Внезапно объявляется и новый претендент на наследство умершего Градова, что только усиливает подозрения и недоверие в семье.
Это история о том, как сложно сохранять единство в семье, когда на кону деньги и власть. В новых сериях увидим интриги, неожиданные повороты и семейные тайны. Включайте сериал «Золотое дно» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- ВСРежиссёр
Вадим
Соколовский
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Павел
Попов
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- ВКАктёр
Валерий
Карпов
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актриса
Виктория
Маслова
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- АФПродюсер
Анастасия
Фатеева
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ДЗХудожница
Дарья
Зонова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов