Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

«Золотое дно» 1 сезон — начало истории о Градовых, владельцах крупного строительного холдинга. В семье происходит трагедия — старший сын Алексей умирает, оставив наследникам не только многомиллионные активы, но и массу проблем.



Вокруг холдинга разгорается борьба за контроль: бизнес-партнер покойного стремится завладеть компанией, наследники стараются обезопасить свои позиции, а старший сын объявляет войну мачехе, переживая за семейное состояние. Финансовый директор Надежда, одновременно бывшая любовница Градова, оказывается под давлением, да и сама компания «Галактика» переживает не лучшие времена. На помощь семье приходит глава рода — отец покойного Алексея, который десять лет не участвовал в делах холдинга, но теперь вынужден взять ситуацию в свои руки.



Чем закончится эта семейная война? Включайте «Золотое дно» — смотреть 1 сезон можно на Wink уже сейчас.

