Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
«Золотое дно» 1 сезон — начало истории о Градовых, владельцах крупного строительного холдинга. В семье происходит трагедия — старший сын Алексей умирает, оставив наследникам не только многомиллионные активы, но и массу проблем.
Вокруг холдинга разгорается борьба за контроль: бизнес-партнер покойного стремится завладеть компанией, наследники стараются обезопасить свои позиции, а старший сын объявляет войну мачехе, переживая за семейное состояние. Финансовый директор Надежда, одновременно бывшая любовница Градова, оказывается под давлением, да и сама компания «Галактика» переживает не лучшие времена. На помощь семье приходит глава рода — отец покойного Алексея, который десять лет не участвовал в делах холдинга, но теперь вынужден взять ситуацию в свои руки.
Чем закончится эта семейная война? Включайте «Золотое дно» — смотреть 1 сезон можно на Wink уже сейчас.
Рейтинг
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- ВСРежиссёр
Вадим
Соколовский
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Павел
Попов
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- ВКАктёр
Валерий
Карпов
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актриса
Виктория
Маслова
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- АФПродюсер
Анастасия
Фатеева
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ДЗХудожница
Дарья
Зонова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов