Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Золотое дно. Сезон 1
Золотое дно
1-й сезон

Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1

2024, Золотое дно. Сезон 1 8 серий
Драма18+
О сериале

«Золотое дно» 1 сезон — начало истории о Градовых, владельцах крупного строительного холдинга. В семье происходит трагедия — старший сын Алексей умирает, оставив наследникам не только многомиллионные активы, но и массу проблем.

Вокруг холдинга разгорается борьба за контроль: бизнес-партнер покойного стремится завладеть компанией, наследники стараются обезопасить свои позиции, а старший сын объявляет войну мачехе, переживая за семейное состояние. Финансовый директор Надежда, одновременно бывшая любовница Градова, оказывается под давлением, да и сама компания «Галактика» переживает не лучшие времена. На помощь семье приходит глава рода — отец покойного Алексея, который десять лет не участвовал в делах холдинга, но теперь вынужден взять ситуацию в свои руки.

Чем закончится эта семейная война? Включайте «Золотое дно» — смотреть 1 сезон можно на Wink уже сейчас.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

