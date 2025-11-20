WinkСериалыЗолотое дно1-й сезон2-я серия
9.22024, Золотое дно. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
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Золотое дно (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
После смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший — патриарх семьи, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берёт финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жёны, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- ИЕРежиссёр
Илья
Ермолов
- ВСРежиссёр
Вадим
Соколовский
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Игорь
Гордин
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Павел
Попов
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- ВКАктёр
Валерий
Карпов
- Актёр
Александр
Новин
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актриса
Виктория
Маслова
- Сценарист
Сергей
Минаев
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ВСПродюсер
Вадим
Соколовский
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- АФПродюсер
Анастасия
Фатеева
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ДЗХудожница
Дарья
Зонова
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- НРКомпозитор
Николай
Ростов