WinkСериалыСамозванцы1-й сезон10-я серия
Самозванцы (сериал, 2000) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.22000, Самозванцы. Серия 10
Драма18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Самозванцы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+50 мин
Самозванцы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Митя Панин - талантливый, но слабовольный человек. Маститый писатель Алексей Степанович Говоров, лауреат Нобелевской премии, связывает с ним надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы»...
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb