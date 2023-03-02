Самозванцы. Серия 10
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Самозванцы
1-й сезон
10-я серия

Самозванцы (сериал, 2000) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

8.22000, Самозванцы. Серия 10
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Митя Панин - талантливый, но слабовольный человек. Маститый писатель Алексей Степанович Говоров, лауреат Нобелевской премии, связывает с ним надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы»...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb