Wink
Сериалы
Самозванцы
1-й сезон

Самозванцы (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

8.22000, Самозванцы. Сезон 1 10 серий
Драма0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Митя Панин - талантливый, но слабовольный человек. Маститый писатель Алексей Степанович Говоров, лауреат Нобелевской премии, связывает с ним надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы»...

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb