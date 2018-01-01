WinkСериалыСамозванцы1-й сезон
Самозванцы (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн
8.22000, Самозванцы. Сезон 1 10 серий
Драма0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Митя Панин - талантливый, но слабовольный человек. Маститый писатель Алексей Степанович Говоров, лауреат Нобелевской премии, связывает с ним надежды на будущее, считает своим преемником. Но его огорчает, что парень разменивает талант на всякую литературную мелочевку. Союз писателей собирается праздновать 30-летие со дня издания говоровского романа «Самозванцы»...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb