Сыщик Путилин (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.82007, Сыщик Путилин. Серия 7
Детектив16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
ХIХ век... Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - подлинная история таинственного преступления. В ходе расследований много опасных поворотов, загадок, мистических совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остроумна и неожиданна.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- ИВАктёр
Игорь
Воробьев
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ВГАктёр
Вячеслав
Ганенко
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- МХСценарист
Мария
Хмелик
- ЛЮСценарист
Леонид
Юзефович
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги
- НЛКомпозитор
Намгар
Лхасаранова