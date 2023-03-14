Сыщик Путилин. Серия 8
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Сыщик Путилин
1-й сезон
8-я серия

Сыщик Путилин (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.82007, Сыщик Путилин. Серия 8
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

ХIХ век... Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - подлинная история таинственного преступления. В ходе расследований много опасных поворотов, загадок, мистических совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остроумна и неожиданна.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сыщик Путилин»