WinkСериалыСыщик Путилин1-й сезон8-я серия
Сыщик Путилин (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.82007, Сыщик Путилин. Серия 8
Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+53 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+52 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+52 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+53 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+52 мин
Сыщик Путилин
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
ХIХ век... Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - подлинная история таинственного преступления. В ходе расследований много опасных поворотов, загадок, мистических совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остроумна и неожиданна.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ИААктёр
Иван
Агапов
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- ИВАктёр
Игорь
Воробьев
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ВГАктёр
Вячеслав
Ганенко
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- МХСценарист
Мария
Хмелик
- ЛЮСценарист
Леонид
Юзефович
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги
- НЛКомпозитор
Намгар
Лхасаранова