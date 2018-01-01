Сыщик Путилин (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

ХIХ век... Главный герой - сыщик Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник Петербургской сыскной полиции. Выйдя в отставку, он пишет книгу о службе в полиции и вспоминает самые интересные дела из своей практики. В каждом рассказе Путилина - подлинная история таинственного преступления. В ходе расследований много опасных поворотов, загадок, мистических совпадений и курьезов, а финальная разгадка всегда остроумна и неожиданна.



