Детям
Приключения маленького Бахи
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения маленького Бахи»

Режиссёры

Александр Галибин

Режиссёр

Актёры

Амир Магомедов

АктёрБаха
Зенаб Гамзатова

Актрисабабушка
Заур Алиев

АктёрУлукбек
Беневша Девлетханова

АктрисаЛена
Арсен Хирамагомедов

АктёрТимур
Патимат Малаева

АктрисаЭлиме
Магомед-Шамиль Шамилов

Актёротец Элиме
Магомед Багомидов

Актёрветеринар
Нариман Алиев

Актёрдед Дэмбэлэр
Магомед Абулнадиров

АктёрБэлэг

Сценаристы

Анна Вейлерт

Сценарист

Продюсеры

Федор Попов

Продюсер
Владимир Малышев

Продюсер
Анатолий Терентьев

Продюсер

Монтажёры

Анатоль Соловей

Монтажёр

Композиторы

Алексей Чинцов

Композитор