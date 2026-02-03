Адвокат для сбежавшего жениха (сериал, 2024) смотреть онлайн
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О сериале
Успешный адвокат Анна Калинина собирается замуж за дизайнера Никиту, от которого ждет ребенка. Но буквально на пороге ЗАГСа жених ее бросает, променяв на другую. Аня с головой погружается в работу, и неожиданно к ней попадает дело её бывшего, которого обвиняют в убийстве няни в доме бизнесмена Александра Соболева. Уверенная в невиновности Никиты, Анна отправляется в посёлок, где было совершено преступление, и знакомится с Соболевым и его маленькой дочерью Катей. Вначале отношения между Анной и Соболевым не складываются, бизнесмен не горит желанием помогать адвокату преступника. Но все же им удается выйти на след настоящего виновника случившегося. Постепенно между Соболевым и Анной возникает симпатия, которая перерастает в серьезное чувство.
Рейтинг
- ВИРежиссёр
Валерия
Ивановская
- ЕСАктриса
Екатерина
Симаходская
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ЕТАктёр
Евгений
Токарев
- МБАктриса
Мария
Баева
- АПАктриса
Алиса
Прохорова
- Актёр
Александр
Коротков
- ГМАктёр
Геннадий
Миронович
- ТМАктриса
Татьяна
Монахова
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- НАСценарист
Наталия
Афиногенова
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- Продюсер
Максим
Королев
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АВХудожник
Алексей
Воронцов
- КШОператор
Константин
Шамраев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев