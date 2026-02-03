Успешный адвокат Анна Калинина собирается замуж за дизайнера Никиту, от которого ждет ребенка. Но буквально на пороге ЗАГСа жених ее бросает, променяв на другую. Аня с головой погружается в работу, и неожиданно к ней попадает дело её бывшего, которого обвиняют в убийстве няни в доме бизнесмена Александра Соболева. Уверенная в невиновности Никиты, Анна отправляется в посёлок, где было совершено преступление, и знакомится с Соболевым и его маленькой дочерью Катей. Вначале отношения между Анной и Соболевым не складываются, бизнесмен не горит желанием помогать адвокату преступника. Но все же им удается выйти на след настоящего виновника случившегося. Постепенно между Соболевым и Анной возникает симпатия, которая перерастает в серьезное чувство.

