Адвокат для сбежавшего жениха. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Адвокат для сбежавшего жениха
1-й сезон
1-я серия
9.02024, Адвокат для сбежавшего жениха. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Адвокат для сбежавшего жениха (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешный адвокат Анна Калинина собирается замуж за дизайнера Никиту, от которого ждет ребенка. Но буквально на пороге ЗАГСа жених ее бросает, променяв на другую. Аня с головой погружается в работу, и неожиданно к ней попадает дело её бывшего, которого обвиняют в убийстве няни в доме бизнесмена Александра Соболева. Уверенная в невиновности Никиты, Анна отправляется в посёлок, где было совершено преступление, и знакомится с Соболевым и его маленькой дочерью Катей. Вначале отношения между Анной и Соболевым не складываются, бизнесмен не горит желанием помогать адвокату преступника. Но все же им удается выйти на след настоящего виновника случившегося. Постепенно между Соболевым и Анной возникает симпатия, которая перерастает в серьезное чувство.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Адвокат для сбежавшего жениха»