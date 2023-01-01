Биография

Александр Коротков — российский актер театра, кино и дубляжа. Родился в Свердловске 1 января 1973 года. Первое образование получил в юридической академии и только в 2000 году пошел учиться в театральный институт Екатеринбурга. Состоял в труппе «Театрона», а следом переехал в Москву, где получил диплом режиссера во Всероссийском государственном институте кинематографии. Сотрудничал с «Коляда-театром». Сегодня фильмография Александра Короткова насчитывает более 100 работ. Первая слава пришла к нему в 2011 году после роли протопопа Аввакума в исторической драме «Раскол». Также в послужном списке актера числятся такие проекты, как «Дурак», «Выжить после», «Бешенство», «Казанова», «Склифосовский», «Не бойся». В 2023 году исполнил роль священника в криминальной драме «Фишер».