Биография

Сергей Пинчук – актер кино и театра, родился в городе Владивостоке 17.10.1971 года. В настоящее время живет и работает в Москве. Сергей в 1996 году окончил государственный театральный институт Ярославля. На киноэкране впервые появился в 1998 году в фильме «Сибирский цирюльник» (роль юнкера) Никиты Сергеевича Михалкова. С 2003 года служит в Театре имени Константина Сергеевича Станиславского, где дебютировал в постановке О. Меньшикова «Горе от ума». Российскому телезрителю актер Сергей Пинчук запомнился по сериалам «Гражданин начальник» (2001 год), «Маросейка 12» (2001 г.), «Дальнобойщики 2» (2004 г.), «Моя любимая ведьма» (2008 г.), «Пятницкий. Глава четвертая» (2014 г.), «Восьмидесятые» (2015 г.)», «Свидетели» (2017 г.). В телесериале «Маргоша» Сергею досталась роль друга главного героя, стоит отметить, что зрители буквально 2 года наблюдали за интересным сюжетом картины (сериал вышел на канале СТС в 2008 году). Из главных ролей актера Сергея Пинчука нельзя не вспомнить капитана дядю Степу в картине «Лорд. Пес-полицейский». Совсем недавно на экраны вышел фильм «Японский Бог», где Пинчук предстал в роли участкового. Помимо ролей в кино и театре Пинчук с 1999 года и по сегодняшний день является брэнд-голосом радиостанции «Авторадио». Личная жизнь актера Сергея Пинчука покрыта тайной.