Партизаны. Серия 2
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Партизаны (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.02010, Партизаны. Серия 2
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В рамках программы переподготовки офицеров запаса в лесной глуши, где эта самая переподготовка и должна происходить, оказываются восемь однофамильцев Башмаковых — врач, владелец фирмы, плотник, актер, повар, строитель и бандит. Однофамильцам предстоит выживать в абсолютно непривычных условиях.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Партизаны»