Партизаны (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.02010, Партизаны. Серия 2
Комедия18+
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Партизаны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+46 мин
Партизаны
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В рамках программы переподготовки офицеров запаса в лесной глуши, где эта самая переподготовка и должна происходить, оказываются восемь однофамильцев Башмаковых — врач, владелец фирмы, плотник, актер, повар, строитель и бандит. Однофамильцам предстоит выживать в абсолютно непривычных условиях.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ТСАктёр
Тимур
Савин
- ВТАктёр
Валерий
Толков
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- Актриса
Ольга
Медынич
- СПАктёр
Сергей
Пинчук
- АРАктёр
Александр
Ревенко
- НЖАктриса
Наталия
Житкова
- ИКАктёр
Иван
Кокорин
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- Актёр
Евгений
Воскресенский
- ОССценарист
Олег
Солод
- Сценарист
Иван
Охлобыстин
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- ВБКомпозитор
Виталий
Балдыч