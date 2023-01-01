Биография

Татьяна Щанкина — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 20 июня 1952 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах или второстепенных ролях. Известность актрисе принесли многосерийные проекты «Дни Ангела» и «Студенты». Актриса получила образование в цирковом училище, затем окончила ГИТИС. Сниматься в кино начала в 1982 году. Дебютным фильмом Татьяны Щанкиной стала драма «Печники» с Николаем Бурляевым и Олегом Табаковым в главных ролях. После длительного перерыва актриса снялась в комедийной мелодраме «Башмачник». Партнерами по съемочной площадке стали Сергей Горобченко, Виктория Толстоганова, Валерий Прохоров и другие. Также сыграла роль консьержки в многосерийной мелодраме «Дни Ангела» 2004 года. В том же году была задействована в фантастическом боевике «Ночной дозор». Актриса участвовала в сериале «Другая жизнь». В 2005 году снялась в полнометражной мелодраме «Одиночество любви». Роль секретаря исполнила в сериале «Студенты». В 2007 году на экраны вышла многосерийная кинолента «И все-таки я люблю...» с участием актрисы. В 2008 году ее фильмография пополнилась драмой «Платон» с Павлом Волей. Одну из ролей Татьяна Щанкина сыграла в мелодраме «Путь к себе».