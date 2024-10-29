Любовь зла (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Грабитель спасает симпатичную хозяйку квартиры от рокового поступка. Фильм «Любовь зла» доступен на Wink: остроумная комедия от создателей «Манюни» с Никитой Кологривым в главной роли.



Вор-домушник по имени Максим оказывается в серьезной опасности из-за большого долга перед бандитами. Мужчина планирует очередное ограбление в надежде на солидный куш, но вместо этого становится свидетелем отчаянного шага со стороны владелицы квартиры Евы. Накануне свадьбы девушку бросил жених, и теперь она хочет уничтожить все, что напоминает ей о предателе, а потом покончить с собой. Максим, не раздумывая, решает спасти Еву, чтобы избежать еще больших проблем. Но он даже не подозревает, что это лишь начало его приключений...



Приглашаем вас в наш онлайн-кинотеатр, чтобы получить незабываемые впечатления, хорошее настроение и веру в то, что даже в самых сложных ситуациях можно найти выход и обрести свою вторую половинку. Фильм «Любовь зла» (2024) смотреть в хорошем качестве онлайн вы можете прямо сейчас на Wink!

