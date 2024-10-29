Любовь зла (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Грабитель спасает симпатичную хозяйку квартиры от рокового поступка. Фильм «Любовь зла» доступен на Wink: остроумная комедия от создателей «Манюни» с Никитой Кологривым в главной роли.
Вор-домушник по имени Максим оказывается в серьезной опасности из-за большого долга перед бандитами. Мужчина планирует очередное ограбление в надежде на солидный куш, но вместо этого становится свидетелем отчаянного шага со стороны владелицы квартиры Евы. Накануне свадьбы девушку бросил жених, и теперь она хочет уничтожить все, что напоминает ей о предателе, а потом покончить с собой. Максим, не раздумывая, решает спасти Еву, чтобы избежать еще больших проблем. Но он даже не подозревает, что это лишь начало его приключений...
Приглашаем вас в наш онлайн-кинотеатр, чтобы получить незабываемые впечатления, хорошее настроение и веру в то, что даже в самых сложных ситуациях можно найти выход и обрести свою вторую половинку. Фильм «Любовь зла» (2024) смотреть в хорошем качестве онлайн вы можете прямо сейчас на Wink!
- ДГРежиссёр
Денис
Гуляр
- ГАРежиссёр
Гайк
Асатрян
- Актёр
Никита
Кологривый
- ККАктриса
Катерина
Ковальчук
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Анна
Ардова
- ОТАктриса
Ольга
Турчак
- Актриса
Анастасия
Чистякова
- ИХАктёр
Илья
Хвостиков
- СЕАктёр
Сергей
Ершов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- ЯТАктёр
Яков
Тихомиров
- ДРАктёр
Даниил
Радионов
- АЧАктриса
Алана
Чочиева
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- ОССценарист
Оксана
Серопян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- ГАХудожница
Гаянэ
Асланова
- ДГМонтажёр
Денис
Гуляр
- НКОператор
Никита
Колчин