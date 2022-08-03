Ася - молодая и незамужняя девушка, владелица салона креативного визажа, приезжает погостить к родителям в родную деревню. Ася обаятельна и непосредственна, как ребенок. Все мужское внимание сразу переключается на нее. Но перемены, конечно, не по нраву местным девушкам. По деревне начинают расползаться дурные слухи. Тем временем сама Ася очарована новым соседом – дачником Захаром. Этот странный и нелюдимый мужчина вдвое старше нее навсегда меняет ее жизнь…

