Верность (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.82017, Верность. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Ася - молодая и незамужняя девушка, владелица салона креативного визажа, приезжает погостить к родителям в родную деревню. Ася обаятельна и непосредственна, как ребенок. Все мужское внимание сразу переключается на нее. Но перемены, конечно, не по нраву местным девушкам. По деревне начинают расползаться дурные слухи. Тем временем сама Ася очарована новым соседом – дачником Захаром. Этот странный и нелюдимый мужчина вдвое старше нее навсегда меняет ее жизнь…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актёр
Вадим
Андреев
- АЛАктёр
Александр
Лобанов
- МЛАктёр
Митя
Лабуш
- Актёр
Александр
Арсентьев
- Актриса
София
Каштанова
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- Актриса
Валерия
Дмитриева
- ЕСАктриса
Елена
Степанян
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОПХудожница
Оксана
Присяжная
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев