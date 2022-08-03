Верность. Серия 2
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Верность (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82017, Верность. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ася - молодая и незамужняя девушка, владелица салона креативного визажа, приезжает погостить к родителям в родную деревню. Ася обаятельна и непосредственна, как ребенок. Все мужское внимание сразу переключается на нее. Но перемены, конечно, не по нраву местным девушкам. По деревне начинают расползаться дурные слухи. Тем временем сама Ася очарована новым соседом – дачником Захаром. Этот странный и нелюдимый мужчина вдвое старше нее навсегда меняет ее жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Верность»