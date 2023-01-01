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Верность
1-й сезон

Верность (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Верность. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

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1-й сезон

Сюжет

Ася - молодая и незамужняя девушка, владелица салона креативного визажа, приезжает погостить к родителям в родную деревню. Ася обаятельна и непосредственна, как ребенок. Все мужское внимание сразу переключается на нее. Но перемены, конечно, не по нраву местным девушкам. По деревне начинают расползаться дурные слухи. Тем временем сама Ася очарована новым соседом – дачником Захаром. Этот странный и нелюдимый мужчина вдвое старше нее навсегда меняет ее жизнь…

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Верность»

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