След саламандры (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Это фильм о любви и жестокости, предательстве и материнском инстинкте. Захватывающая, полная приключений, но, тем не менее, трогательная история о молодой учительнице Вере, которая отправляется в чужую страну на поиски без вести пропавших мужа и сына. Она ещё не знает, сколько всего ей придётся вынести, чтобы вновь обрести семейное счастье…





