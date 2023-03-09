Wink
Сериалы
След саламандры
1-й сезон

След саламандры (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.22009, След саламандры. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Приключения18+

1-й сезон

О сериале

Это фильм о любви и жестокости, предательстве и материнском инстинкте. Захватывающая, полная приключений, но, тем не менее, трогательная история о молодой учительнице Вере, которая отправляется в чужую страну на поиски без вести пропавших мужа и сына. Она ещё не знает, сколько всего ей придётся вынести, чтобы вновь обрести семейное счастье…

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мелодрама

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След саламандры»