След саламандры (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

9.22009, След саламандры. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Приключения18+
Это фильм о любви и жестокости, предательстве и материнском инстинкте. Захватывающая, полная приключений, но, тем не менее, трогательная история о молодой учительнице Вере, которая отправляется в чужую страну на поиски без вести пропавших мужа и сына. Она ещё не знает, сколько всего ей придётся вынести, чтобы вновь обрести семейное счастье…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Мелодрама
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Замятин
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Евгения
Лоза
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- АКАктриса
Анна
Капалева
- ДТАктёр
Давид
Ткебучава
- Актёр
Александр
Лойе
- РМАктёр
Рафаэль
Мукаев
- АКАктёр
Александр
Карпов
- НГСценарист
Николай
Голиков
- Продюсер
Александр
Самойленко
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДТПродюсер
Давид
Ткебучава
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- ЭМОператор
Эдуард
Мельников