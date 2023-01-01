Wink
Фильмы
Таланты и поклонники
Актёры и съёмочная группа фильма «Таланты и поклонники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Таланты и поклонники»

Режиссёры

Исидор Анненский

Исидор Анненский

Режиссёр

Актёры

Ольга Хорькова

Ольга Хорькова

Актриса
Светлана Пелиховская

Светлана Пелиховская

Актриса
Николай Гриценко

Николай Гриценко

Актёркнязь Ираклий Саратоныч Дулебов
Александр Белявский

Александр Белявский

АктёрГригорий Антоныч Бакин
Леонид Губанов

Леонид Губанов

АктёрИван Семеныч Великатов
Владимир Богин

Владимир Богин

Актёр
Нонна Терентьева

Нонна Терентьева

АктрисаНина Васильевна Смельская
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

АктёрМартын Прокофьич Нароков
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

АктёрГаврило Петрович Мигаев
Григорий Абрикосов

Григорий Абрикосов

АктёрЕраст Громилов

Сценаристы

Исидор Анненский

Исидор Анненский

Сценарист
Александр Островский

Александр Островский

Сценарист

Продюсеры

Натан Гофман

Натан Гофман

Продюсер
Григорий Купершмидт

Григорий Купершмидт

Продюсер
Ю. Проскурин

Ю. Проскурин

Продюсер

Художники

Галина Казакова

Галина Казакова

Художница

Монтажёры

Лидия Жучкова

Лидия Жучкова

Монтажёр

Композиторы

Тихон Хренников

Тихон Хренников

Композитор
Александр Чайковский

Александр Чайковский

Композитор