Гуттаперчевый мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн

По одноименной повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Клоун Эдвардс жалел и любил мальчика, тайком обучал его настоящему цирковому искусству. Но мальчик, напуганный криками Беккера, во время представления сорвался с высоты...

