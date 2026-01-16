Гуттаперчевый мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн
1957, Гуттаперчевый мальчик
Драма72 мин18+
О фильме
По одноименной повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Клоун Эдвардс жалел и любил мальчика, тайком обучал его настоящему цирковому искусству. Но мальчик, напуганный криками Беккера, во время представления сорвался с высоты...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Герасимов
- АПАктёр
Александр
Попов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- МНАктёр
Михаил
Названов
- ОВАктриса
Ольга
Викланд
- ИКАктёр
Иван
Коваль-Самборский
- АПАктёр
Андрей
Попов
- МСАктриса
Марианна
Стриженова
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- АПАктриса
Александра
Попова
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ВМПродюсер
Валентин
Маслов
- АКМонтажёр
Анна
Кульганек
- АСКомпозитор
Антонио
Спадавеккиа