Гуттаперчевый мальчик (фильм, 1957) смотреть онлайн

1957, Гуттаперчевый мальчик
Драма72 мин18+
О фильме

По одноименной повести Дмитрия Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Клоун Эдвардс жалел и любил мальчика, тайком обучал его настоящему цирковому искусству. Но мальчик, напуганный криками Беккера, во время представления сорвался с высоты...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуттаперчевый мальчик»