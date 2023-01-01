Куда приводят мечты (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Когда нам очень хочется чего-то, мы стараемся приблизить исполнение мечты самыми разными способами. Кто-то решительно действует и сворачивает горы на своем пути, кто-то смиренно ждет, а кто-то прибегает к помощи волшебников. Да, да! В нашей жизни есть еще место чудесам! Иначе как объяснить появление мужчины мечты или волшебное исцеление вопреки прогнозам светил медицины…



Прагматики скажут, что это простое стечение обстоятельств, мистики будут утверждать, что �все было предначертано, а романтики будут убеждать, что все случилось именно после того, как они побывали в особых местах и совершили некое таинственное действие. Мест таких в мире великое множество. И у каждого места своя слава, свое «предназначение».



На протяжении многих веков люди верят, что для осуществления самого важного не хватает совсем немного: дотронуться до зуба Грифона на Банковском мосту в Санкт–Петербурге или пройти путем паломника на гору Моисея в Египте.



О том, как, где и каким образом нужно загадать желание, рассказывает программа «Куда приводят мечты».



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