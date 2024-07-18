Когда нам очень хочется чего-то, мы стараемся приблизить исполнение мечты самыми разными способами. Кто-то решительно действует и сворачивает горы на своем пути, кто-то смиренно ждет, а кто-то прибегает к помощи волшебников. Да, да! В нашей жизни есть еще место чудесам! Иначе как объяснить появление мужчины мечты или волшебное исцеление вопреки прогнозам светил медицины…



Прагматики скажут, что это простое стечение обстоятельств, мистики будут утверждать, что все было предначертано, а романтики будут убеждать, что все случилось именно после того, как они побывали в особых местах и совершили некое таинственное действие. Мест таких в мире великое множество. И у каждого места своя слава, свое «предназначение».



На протяжении многих веков люди верят, что для осуществления самого важного не хватает совсем немного: дотронуться до зуба Грифона на Банковском мосту в Санкт–Петербурге или пройти путем паломника на гору Моисея в Египте.



О том, как, где и каким образом нужно загадать желание, рассказывает программа «Куда приводят мечты».

