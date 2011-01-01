Зимнее танго. Серия 1
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Зимнее танго (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Зимнее танго. Серия 1
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Юля, красива, молода и… совершенно потеряна в жизни. День за днем она играет на аккордеоне в баре одну и ту же Калинку-малинку, а вечерами возвращается в пустую квартиру, где всe давно опостылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные аккорды танго – отголоски чужой Любви... Однажды героиня знакомится в баре с Эдиком – владельцем элитного брачного агентства. Практичный бизнесмен тут же углядывает «фишку» в «девушке с аккордеоном» и предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутинных будней и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать в лето»...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Зимнее танго»