Зимнее танго (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Зимнее танго. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Юля, красива, молода и… совершенно потеряна в жизни. День за днем она играет на аккордеоне в баре одну и ту же Калинку-малинку, а вечерами возвращается в пустую квартиру, где всe давно опостылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные аккорды танго – отголоски чужой Любви... Однажды героиня знакомится в баре с Эдиком – владельцем элитного брачного агентства. Практичный бизнесмен тут же углядывает «фишку» в «девушке с аккордеоном» и предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутинных будней и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать в лето»...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янощук
- Актриса
Юлия
Пересильд
- АЗАктёр
Алексей
Завьялов
- Актёр
Даниил
Белых
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- ЕРАктёр
Егор
Рыбаков
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актриса
Даша
Чаруша
- МГАктёр
Марк
Гречаник
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВПОператор
Виктор
Пищальников
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев