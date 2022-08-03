Фильм Битва за Севастополь (2015)
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Героиня Великой Отечественной войны после боевого ранения отправляется на Запад — агитировать союзников открыть второй фронт. Фильм «Битва за Севастополь» — байопик знаменитой женщины-снайпера Людмилы Павличенко с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым.
Когда начинается Великая Отечественная война, Людмила Павличенко только проходит студенческую практику в Одессе. Девушке всего 20 лет, но она готова бросить все и пойти на фронт, чтобы защищать Родину. Для этого Людмила устраивается на снайперские курсы, а после едет на передовую. За год службы она становится легендой, вселяя страх в сердца противников и заработав уважение соратников. На ее счету — более 300 захватчиков. Однако в 1942 году Павличенко серьезно ранят, и теперь ее задача становится дипломатической. Ей нужно убедить власти США вступить в открытое противостояние с нацистами.
Больше о жизниЛюдмилы Павличенко поможет узнать историческая драма «Битва за Севастополь» 2015 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Евгений
Цыганов
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Никита
Тарасов
- ДБАктриса
Джоан
Блэкэм
- Актриса
Полина
Пахомова
- ВЛАктёр
Владимир
Лилицкий
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Валерий
Гришко
- МБСценарист
Максим
Бударин
- Сценарист
Сергей
Мокрицкий
- ЛКСценарист
Леонид
Корин
- ЕОСценарист
Егор
Олесов
- ЕОПродюсер
Егор
Олесов
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ВОМонтажёр
Виктор
Онысько
- ЮКОператор
Юрий
Король
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин