Битва за Севастополь
Wink
Фильмы
Битва за Севастополь

Фильм Битва за Севастополь (2015)

9.52015, Битва за Севастополь
Военный, Исторический117 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Героиня Великой Отечественной войны после боевого ранения отправляется на Запад — агитировать союзников открыть второй фронт. Фильм «Битва за Севастополь» — байопик знаменитой женщины-снайпера Людмилы Павличенко с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым.

Когда начинается Великая Отечественная война, Людмила Павличенко только проходит студенческую практику в Одессе. Девушке всего 20 лет, но она готова бросить все и пойти на фронт, чтобы защищать Родину. Для этого Людмила устраивается на снайперские курсы, а после едет на передовую. За год службы она становится легендой, вселяя страх в сердца противников и заработав уважение соратников. На ее счету — более 300 захватчиков. Однако в 1942 году Павличенко серьезно ранят, и теперь ее задача становится дипломатической. Ей нужно убедить власти США вступить в открытое противостояние с нацистами.

Больше о жизниЛюдмилы Павличенко поможет узнать историческая драма «Битва за Севастополь» 2015 года, смотреть онлайн которую можно на Wink.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва за Севастополь»