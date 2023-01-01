Биография

Егор Олесов – композитор, продюсер, сценарист. Родился в 1980 году. По рождению – киевлянин. В начале 2000-х окончил университет им. Карпенко-Карого со специализацией в кино и телевидении. Сочинять музыку для кинофильмов начал в 2007 году. Музыка Олесова в фильме «Внеземной» как нельзя лучше подчеркивает драматичность фантастической ситуации обнаружения необычного существа в окрестностях Чернобыля. Способность композитора обострять экранный конфликт музыкальным сопровождением ярко проявилась и в следующей ленте – криминальной драме 2008 года «В Париж!» В 2010-м композитора награждают премией «Телетриумф» за музыку к художественным фильмам. Не прекращая композиторской деятельности, в 2012 году Олесов предпринимает первые попытки продюсирования. Под его руководством выпускается анимационный сериал «Наш футбол». Опыт оказался удачным, и композитор, окончив работу над музыкой к детективному сериалу «Кордон следователя Савельева», переключается на продюсирование и сочинение сценариев. Как сценарист и генеральный продюсер он выпускает фильм 2015 года «Битва за Севастополь». Сейчас продюсер занят съемками спортивной драмы «Пульс».