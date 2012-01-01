Подари мне воскресенье. Серия 2
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Подари мне воскресенье
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Подари мне воскресенье (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Подари мне воскресенье. Серия 2
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей настоящую любовь, ведь полгода назад, еще до знакомства, она нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она узнает слишком поздно.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Подари мне воскресенье»