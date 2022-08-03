Подари мне воскресенье (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12012, Подари мне воскресенье. Серия 1
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей настоящую любовь, ведь полгода назад, еще до знакомства, она нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она узнает слишком поздно.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ДБРежиссёр
Дмитрий
Булин
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актёр
Иван
Жидков
- ККАктриса
Ксения
Князева
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Юлия
Рутберг
- ЮГАктёр
Юрий
Горбач
- Актриса
Агния
Кузнецова
- МРАктёр
Михаил
Ремизов
- Актриса
Надежда
Маркина
- ТКСценарист
Татьяна
Кравченко
- НССценарист
Наталья
Смирнова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов