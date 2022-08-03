Подари мне воскресенье (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей настоящую любовь, ведь полгода назад, еще до знакомства, она нарисовала портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост: он просто поспорил на Лизу со своим другом, о чем она узнает слишком поздно.

