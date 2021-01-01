Ничья (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о 14-летней девушке, которая пытается воспитывать ребенка. Картина участвовала в кинофестивале «Кинотавр» и получила приз за лучший режиссерский дебют в Сан-Себастьяне. Школьница Вика с трудом выдерживает жизнь в неблагополучном поселке где-то на Урале. Мрачный провинциальный быт усуг�убляется тем, что у нее есть маленький ребенок, которого она родила совсем недавно. Вика держит его существование в секрете из-за стыда и боязни осуждения со стороны окружающих. Она живет у матери и не видит поддержки, мечтая уехать со своим парнем Андреем в Екатеринбург. Вот только ребенок — не его, и Андрей о нем даже не знает. Смотреть фильм «Ничья» 2021 года онлайн можно на Wink.



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