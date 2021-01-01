Ничья (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Драма о 14-летней девушке, которая пытается воспитывать ребенка. Картина участвовала в кинофестивале «Кинотавр» и получила приз за лучший режиссерский дебют в Сан-Себастьяне. Школьница Вика с трудом выдерживает жизнь в неблагополучном поселке где-то на Урале. Мрачный провинциальный быт усуг�убляется тем, что у нее есть маленький ребенок, которого она родила совсем недавно. Вика держит его существование в секрете из-за стыда и боязни осуждения со стороны окружающих. Она живет у матери и не видит поддержки, мечтая уехать со своим парнем Андреем в Екатеринбург. Вот только ребенок — не его, и Андрей о нем даже не знает. Смотреть фильм «Ничья» 2021 года онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Лена
Ланских
- АСАктриса
Анастасия
Струкова
- ОМАктриса
Ольга
Малахова
- ТТАктриса
Татьяна
Тихменёва
- ВШАктёр
Владимир
Шабельников
- СБАктёр
Слава
Баранов
- ИИАктёр
Иван
Ивашов
- ТВАктриса
Татьяна
Воротникова
- ВГАктёр
Виктор
Граков
- АКАктёр
Антон
Ксенев
- АЖАктриса
Анна
Жукова-Григорчук
- ЛЛСценарист
Лена
Ланских
- ЕПСценарист
Екатерина
Перфилова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- ММПродюсер
Марианна
Морговская
- АПХудожница
Анастасия
Пучкова
- ЛЛМонтажёр
Лена
Ланских
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- МВОператор
Михаил
Вейценфельд