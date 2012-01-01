Голая бухта (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Действие фильма разворачивается в Вуосаари, пригороде Хельсинки, и повествует о социальном государстве в эпоху индивидуальности и реалити-шоу. Две недели жизни современного пригорода демонстрируют жажду людей к жизни и любви. Судьбы людей в фильме порой абсурдны, но они трогательны, полны тепла и юмора, а иногда и непроглядной темноты.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АЛРежиссёр
Аку
Лоухимиес
- АПАктриса
Альма
Пёвсти
- АЛАктриса
Айно
Лоухимиес
- ШПАктёр
Шон
Пертуи
- ДМАктёр
Деограсиас
Масоми
- ЛБАктриса
Лаура
Бирн
- КМАктёр
Конста
Мякеля
- АПАктриса
Аманда
Пилке
- ТМАктёр
Танели
Мякеля
- ЯПАктёр
Яспер
Пяякконен
- ЭЛАктёр
Эмели
Лоухимиес
- НРСценарист
Нийна
Репо
- МКСценарист
Микко
Коуки
- АЛСценарист
Аку
Лоухимиес
- ПППродюсер
Паули
Пентти
- ЛППродюсер
Лииза
Пенттила
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- ДЛПродюсер
Дэвид
Люссье
- СТХудожница
Саттва-Ханна
Тойвиайнен
- ТКХудожница
Тиина
Кауканен
- БММонтажёр
Бенжамин
Мерсер
- ТХОператор
Туомо
Хутри
- МККомпозитор
Маркус
Коскинен