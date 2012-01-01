Голая бухта (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Вуосаари, пригороде Хельсинки, и повествует о социальном государстве в эпоху индивидуальности и реалити-шоу. Две недели жизни современного пригорода демонстрируют жажду людей к жизни и любви. Судьбы людей в фильме порой абсурдны, но они трогательны, полны тепла и юмора, а иногда и непроглядной темноты.



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