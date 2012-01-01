Голая бухта
Wink
Фильмы
Голая бухта
6.52012, Vuosaari
Драмы118 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Голая бухта (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Вуосаари, пригороде Хельсинки, и повествует о социальном государстве в эпоху индивидуальности и реалити-шоу. Две недели жизни современного пригорода демонстрируют жажду людей к жизни и любви. Судьбы людей в фильме порой абсурдны, но они трогательны, полны тепла и юмора, а иногда и непроглядной темноты.

Голая бухта смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голая бухта»

Всё