Королек моей любви (фильм, 2026) смотреть онлайн

Вам нравятся индийские фильмы? Хотите посмотреть пародию на них с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном? Тогда «Королек моей любви» (2026) — то, что вам нужно!



Спокойствие солнечной Хурмады охраняет бесстрашный полицейский Рамаш. Его воспитывали приемные родители, Рамаш не знает, кто он по крови. Уверен он только в одном — от него зависит безопасность жителей Хурмады! Поэтому герой вступает в борьбу с коварным бандитом Шамаром. Честный полицейский побеждает, преступника сажают в тюрьму. Вот только недолго Рамаш радуется: из-за подлой интриги он тоже оказывается за решеткой. И там, в тюремных робах, Рамаш и Шамар узнают, что они братья! И вместе они должны выбраться на свободу и отомстить виновнику в смерти своих родителей.



Какие еще приключения ждут героев комедии «Королек моей любви»? Фильм, следуя традициям индийского кинематографа, сочетает в себе яркие костюмы, танцы, песни и множество неожиданных поворотов. Вас заинтриговал «Королек моей любви»? Смотреть его можно на Wink!

