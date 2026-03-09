Королек моей любви (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Вам нравятся индийские фильмы? Хотите посмотреть пародию на них с Демисом Карибидисом и Михаилом Галустяном? Тогда «Королек моей любви» (2026) — то, что вам нужно!
Спокойствие солнечной Хурмады охраняет бесстрашный полицейский Рамаш. Его воспитывали приемные родители, Рамаш не знает, кто он по крови. Уверен он только в одном — от него зависит безопасность жителей Хурмады! Поэтому герой вступает в борьбу с коварным бандитом Шамаром. Честный полицейский побеждает, преступника сажают в тюрьму. Вот только недолго Рамаш радуется: из-за подлой интриги он тоже оказывается за решеткой. И там, в тюремных робах, Рамаш и Шамар узнают, что они братья! И вместе они должны выбраться на свободу и отомстить виновнику в смерти своих родителей.
Какие еще приключения ждут героев комедии «Королек моей любви»? Фильм, следуя традициям индийского кинематографа, сочетает в себе яркие костюмы, танцы, песни и множество неожиданных поворотов. Вас заинтриговал «Королек моей любви»? Смотреть его можно на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- ДКАктёр
Демис
Карибидис
- Актёр
Михаил
Галустян
- АРАктриса
Адила
Рагимова
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Сергей
Рост
- Актриса
Людмила
Артемьева
- ВТАктёр
Вячеслав
Тимербулатов
- АКАктриса
Альбина
Кабалина
- ВБАктёр
Васант
Балан
- ВМАктёр
Владимир
Майсурадзе
- ЕИСценарист
Евгений
Ильин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- МРПродюсер
Марина
Разумова
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев